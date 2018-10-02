2018-10-02T12:38:32+03:00
В мире

The Guardian: Скрипаль не верил в причастность России к своему отравлению

Британский журналист Марк Урбан лично встречался с бывшим сотрудником российских спецслужб во время работы над книгой "Дело Скрипаля"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Сергей СкрипальСергей СкрипальФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Работавший на британскую разведку бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль не верил, что Москва имеет отношение к его отравлению. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на журналиста Марка Урбана, который лично встречался с британским шпионом во время работы над книгой "Дело Скрипаля".

Журналист заявил, что Скрипаль, придя в себя после комы, "не сразу понял, что Кремль собирался его убить". По его словам, до событий в Солсбери Скрипаль "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам" и вообще был "бесстыдным русским националистом".

Напомним, 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания. Позже власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом, обвинив в причастности Россию. Москва отвергла эти обвинения, предлагая провести совместное расследование, но Лондон игнорировал это предложение.

Позднее британская прокуратура представила фотографии "подозреваемых" по делу Скрипалей. Это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Они сами рассказали в интервью, что посещали Солсбери как туристы и не связаны со спецслужбами.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причина смерти Романа Карцева: артист умер от остановки сердца
Турецкие власти санкционировали задержание 417 человек за экономические преступления
Курс доллара вырос по отношению к рублю на открытии торгов
Рассмотрение апелляции на арест журналиста Вышинского вновь перенесено
Мэй ответила на сравнение Евросоюза с СССР
В Минстрое предложили ввести 50% скидки за раздельный сбор мусора
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о пенсионных изменениях
В Госдуме предложили в два раза увеличить порог долгов, ограничивающий выезд за границу
В Сингапуре россиянку ждет суд из-за нападения на полицейского
ЦБ подсчитал, что россияне набрали слишком много кредитов
В 2019 году в России выдадут до 200 тысяч американских виз
Посол РФ рассказал о попытках Запада повлиять на итоги референдума в Македонии
Москалькова предложила выносить больше оправдательных приговоров в судах
Глава «Нафтогаза» оценил последствия от запуска второй нитки «Турецкого потока»
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1230 человек
Российский консул посетил задержанное в Пусане судно "Севастополь"
Google Maps добавил функцию отслеживания автобусов и троллейбусов