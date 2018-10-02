The Guardian: Скрипаль не верил в причастность России к своему отравлению

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-02T12:38:32+03:00

Британский журналист Марк Урбан лично встречался с бывшим сотрудником российских спецслужб во время работы над книгой "Дело Скрипаля"

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Работавший на британскую разведку бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль не верил, что Москва имеет отношение к его отравлению. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на журналиста Марка Урбана, который лично встречался с британским шпионом во время работы над книгой "Дело Скрипаля".

Журналист заявил, что Скрипаль, придя в себя после комы, "не сразу понял, что Кремль собирался его убить". По его словам, до событий в Солсбери Скрипаль "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам" и вообще был "бесстыдным русским националистом".

Напомним, 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания. Позже власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом, обвинив в причастности Россию. Москва отвергла эти обвинения, предлагая провести совместное расследование, но Лондон игнорировал это предложение.

Позднее британская прокуратура представила фотографии "подозреваемых" по делу Скрипалей. Это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Они сами рассказали в интервью, что посещали Солсбери как туристы и не связаны со спецслужбами.