Ученые нашли более 60 тысяч построек эпохи майя в джунглях полуострова Юкатан

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-02T13:07:23+03:00

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Ученые удалось разгадать одну из загадок джунглей полуострова Юкатан. Во время исследования территории специалистам удалось обнаружить в чаще множество построек эпохи майя. Специалисты использовали прибор лидар, который помог им отсканировать более 2000 кв. километров джунглей. Лучи прибора свободна проходят сквозь деревья, однако помогают фиксировать каменные строения.

Полученные результаты поразили археологов. Специалистам удалось найти 61 480 различных построек, которые связаны между собой сотней километров дорог. На западе обнаружились укрепления, что натолкнуло их на мысль, что древние люди готовились в случае необходимости отразить нападение врага.

Специалисты исследовали найденные строения и предположили, что во времена майя здесь проживали от 80 до 120 человек на один квадратный километр. Таким образом, на территории современных джунглей могло проживать до 11 миллионов человек, передает сайт телеканала «Звезда».

Единственное, что до сих пор поражает ученых, как они не обнаружили такой масштабный участок древней цивилизации раньше.