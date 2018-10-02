«Жизнерадостный человек был»: Лион Измайлов прокомментировал смерть Романа Карцева

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-02T14:00:53+03:00

Актер и сатирик, заслуженный артист России Роман Карцев умер в возрасте 79 лет

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Писатель-сатирик и артист эстрады Лион Измайлов заявил, что заслуженный артист России Роман Карцев запомнится ему веселым, жизнерадостным человеком.

«Я умирал со смеху, когда он начинал чего-то такое рассказывать, изображать. Мы с ним последние годы практически не виделись. Но когда-то и на дни рождения я к нему ходил, и на гастроли мы ездили вместе», - рассказал Измайлов в интервью радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что выступления Карцева и Виктора Ильченко были лучшей парой советской и российской эстрады.

«После того как ушел из жизни Ильченко, это была большая потеря, Карцев продолжал работать, но уже это все было не совсем так, как было раньше. Там была опора какая-то, он очень любил и уважал Ильченко», - подчеркнул Измайлов.

Он добавил, что советовал Карцеву сделать программу по мотивам их с Ильченко жизни.

Напомним, во вторник, 2 октября, остановилось сердце актера, сатирика, заслуженного артиста России Романа Карцева. Ему было 79 лет.