Госдолг США впервые в истории превысил рекордные $21,5 трлн

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-02T14:35:47+03:00

Госдолг США за 2018 финансовый год вырос более чем на 1,2 триллиона долларов Фото: REUTERS

Только за минувший финансовый год Вашингтон взял взаймы $1,2 трлн

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Государственный долг США вновь достиг рекордной отметки и впервые в истории превысил 21,516 трлн долларов. Только за минувший финансовый год, который завершился 30 сентября, американские власти взяли в займы порядка 1,2 трлн долларов.

Ожидается, что уже к 2020 году дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет отметки в триллион долларов. Последний раз такое состояние экономики наблюдалось во время первого президентского срока Барака Обамы.

При этом Дональд Трамп, занявший пост главы государства после него, не раз критиковал предшественника за удвоившийся при его руководстве госдолг. Сайт kp.ru писал о том, что республиканец даже выплатил часть займов. Однако теперь ситуация снова меняется в худшую сторону.

Издание The Washington Examiner утверждает, что в ближайшие годы задолженность государства сохранит тенденцию к ускорению роста.