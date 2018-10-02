2018-10-02T15:31:39+03:00
В мире

Столтенберг: НАТО подозревает Россию в нарушении договора РСМД

Генсек альянса назвал соглашение одним из краеугольных камней европейской безопасности и призвал Москву к «транспарентности»
Денис СУХОВ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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Все страны сходятся во мнении, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В частности, обеспокоенность североатлантического блока вызывает новая российская ракетная система 9М729 «Новатор».

«После многих лет опровержений Россия недавно признала существование новой ракетной системы под названием 9M729. Россия не дала никаких достоверных ответов про эту новую ракету. Все союзники согласны с тем, что наиболее вероятной оценкой было бы то, что Россия нарушает договор», - отметил Столтенберг.

По его словам, подозрения членов альянса основываются на американских разведывательных данных, которыми США щедро поделились с союзниками по НАТО.

«Мы призываем Россию быть транспарентной и выполнять свои обязательства по Договору РСМД. Он является одним из краеугольных камней европейской безопасности. Когда он был заключен в 1987 году, он стал огромным достижением, поскольку запретил все ядерные ракеты средней дальности в Европе», - заключил генсек альянса.

Согласно информации из открытых источников, крылатая ракета 9М729 (SSC-X-8 по классификации НАТО) может быть наземным вариантом ракет семейства «Калибр». По другой версии, «Новатор» - сухопутная модификация ракеты «воздух-земля» Х-101. Последняя относится к классу носителей стратегического ядерного оружия и не подпадает под ограничения ДРСМД.

Американская сторона неоднократно заявляла со ссылкой на собственные разведданные, что дальность ракет 9М729 достигает 5500 км, что укладывается в запрещенные Договором РСМД рамки.

В свою очередь МИД РФ подчеркивает, что 9М729 полностью соответствует требованиям документа, а обвинения США являются «спекуляцией». При этом Москва выдвигает встречные претензии в адрес Вашингтона: в нарушение ДРСМД США размещают в Румынии и Польше установки, способные запускать ударные крылатые ракеты «Томагавк», а также финансируют создание новых крылатых ракет наземного базирования.

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