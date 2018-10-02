СК задержал "доверенного" адвоката полковника Захарченко

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-02T17:30:28+03:00

Ведомство просит суд арестовать адвоката Виктора Белевцова, а также члена совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерия Маркелова по делу о взятке

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 2 октября, стало известно, что Следственный комитет РФ задержал адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был "доверенным лицом" обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко. Ведомство просит суд арестовать адвоката, а также члена совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерия Маркелова.

"Материал на арест в отношении Валерия Маркелова будет слушаться после 15.00, а в отношении Виктора Белевцова — после него", — сказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источники, следствие полагает, что именно Белевцов помог бывшему финансовому директору "Нота-банка" Галине Марчуковой спрятать документы по делу о хищениях в ОАО "Электрозавод". Захарченко предупредил Марчукову предупредил об обысках.

Задержанному Маркелову вменяется передача взятки, Белевцову — посредничество во взяточничестве.