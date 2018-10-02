2018-10-02T22:19:21+03:00
В мире

Пашинян пообещал уйти в отставку после увольнения ряда министров

Ранее премьер-министр Армении снял с должностей министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн»
Денис СУХОВ
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Никол ПашинянНикол ПашинянФото: REUTERS
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что намерен уйти в отстваку после того, как его указы об увольнении министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн» де-юре вступят в силу.

Данные указы Пашинян подписал в ходе акции протеста своих сторонников у здания парламента Армении. При этом ранее «Дашнакуцутюн» сама отозвала своих министров из правительства, объяснив это решение «напряженной ситуацией и атмосферой преград».

«Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра. Так предусмотрено конституцией», - подчеркнул Пашинян.

После отставки премьер-министра, у парламента будет семь дней на то, чтобы избрать нового председателя правительства.

«Если не изберет нового премьера, то опять через семь дней парламент должен избрать нового премьера. Если не выберет, то будут проведены внеочередные парламентские выборы. Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера», - добавил Пашинян.

Очередное политическое обострение в Армении произошло после того, как на внеочередном заседании во вторник парламент республики принял законопроект, затрудняющий процедуру его роспуска.

Многотысячный митинг сторонников Пашиняна у парламента Армении Фото: REUTERS

Многотысячный митинг сторонников Пашиняна у парламента АрменииФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Согласно конституции, если премьер Армении подаст в отставку, а парламент с двух попыток не выберет нового главу правительства, законодательный орган может быть распущен.

Новые поправки позволяют переносить заседания парламента на неопределенное время без роспуска в случае, если работе органа или депутатов чинят препятствия.

Пашинян назвал принятый законопроект «контрреволюционным» и призвал сторонников собраться на митинг у здания парламента. По мнению армянского премьера, внеочереные выборы в парламент должны состояться уже в декабре.

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