2018-10-02T22:40:07+03:00
В мире

CNN: Главе Пентагона отправили конверт с токсичным рицином

По данным источников телеканала, сильнейший яд обнаружили при проверке корреспонденции, поступающей в военное ведомство
Денис СУХОВ
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Министр обороны США Джеймс МэттисМинистр обороны США Джеймс МэттисФото: REUTERS
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В Пентагон поступили два конверта, содержащие, предположительно, крайне токсичное вещество рицин. Один из них предназначался для министра обороны США Джеймса Мэттиса, а второй — для начальника штаба ВМС адмирала Джона Ричардсона.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Конверты поступили в минувший понедельник в центр по сортировке почты для военного ведомства, расположенный на территории, прилегающей к Пенагону. Отмечается, что конверты с опасным веществом не заносили внутрь здания, и эвакуация помещений не производилась.

По словам официального представителя Пентагона, никакой опасности для сотрудников минобороны США на данный момент нет — вся поступившая в понедельник корреспонденция помещена в карантин.

Конверты, предположительно содержавшие рицин, переданы ФБР для дальнейшего расследования. Специалисты бюро попытаются установить их отправителя.

Рицин является крайне опасным для человека белковым токсином — смертельной может стать доза, измеряемая сотыми долями миллиграмма. Вещество представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде. Яд не способен проникнуть через кожу - отравление может произойти при введении в кровь и, с меньшей эффектиностью, через легкие. В силу своих особенностей, рицин не нашел применения у военных, но использовался спецслужбами.

Одним из наиболее известных случаев применения рицина стало убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, которого отравили в 1978 году, предположительно, уколом зонтика особой конструкции. Введенная Маркову доза составила 450 мкг (0,45 миллиграмма).

Простота получения токсина сделала его доступным и для террористических группировок, в том числе для «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

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