В Лондоне мужчина с ножом напал на пассажиров метро

2 Окт. 23:58 2018-10-03T00:10:56+03:00

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Лондонские полицейские задержали мужчину, который напал на пассажиров городского метро с ножом, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Инцидент произошел во вторник, 2 октября, в одном из вагонов поезда во время вечернего часа пик неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы. Пострадал как минимум один человек, раненый госпитализирован.

По словам очевидцев, после атаки человека с ножом в вагоне возникла паника, «было много шума и крика», а когда поезд подошел к платформе, люди стали кричать, что нужно быстрее выходить, потом стали быстро выбегать из вагона. Свидетели говорят, что раненый мужчина лежал на полу и держался за окровавленную грудь. Полицейские эвакуировали всех пассажиров со станции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, год назад мужчина с ножом напал на пассажиров метро Лондона у станции метро Parsons Green, тогда один человек погиб, еще трое пострадали.