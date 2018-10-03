2018-10-03T10:13:28+03:00
Политика

The National Interest раскритиковал "боевой дебют" истребителя F-35

Эксперт указал на то, что применение столь дорогостоящего вооружения для уничтожения обычного тайника стало не лучшим примером траты денег американских налогоплательщиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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The National Interest раскритиковало боевой дебют F-35 в АфганистанеThe National Interest раскритиковало боевой дебют F-35 в АфганистанеФото: REUTERS
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Американское издание The National Interest раскритиковало "боевой дебют" истребителя-бомбардировщика F-35 в Афганистане. Автор статьи указал на то, что столь дорогостоящее вооружение не должно применяться для уничтожения обычного тайника боевиков.

По данным издания, чтобы осуществить удар, стелс-истребителю стоимостью 115 млн долларов пришлось преодолеть тысячу миль только в одну сторону, хотя на территории Афганистана уже развернуто достаточно другой авиации подобного типа.

Более того, целью F-35 стала всего лишь небольшая "кучка АК-47 и РПГ", а ведь против нее были применены достаточно дорогие авиационные бомбы GBU-12 и GBU-32 JDAM. Каждая из них стоит более 19-22 тысяч долларов.

По мнению эксперта, вся эта операция стала лишь "большой потерей времени" и "PR-трюком". Также американские налогоплательщики могли наблюдать не самый лучший пример использования заработанных ими средств, передает TNI.

Напомним, что программа создания F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории США. Американцы потратили на ее реализацию около полутора триллионов долларов, а потом еще и превысили норму на сотни миллиардов.

Кроме того, сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года корпорация Lockheed Martin поставила вооруженным силам США и их странам-партнерам 280 новых истребителей пятого поколения, однако более половины из них даже не смогли взлететь.

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