Перенос выходных дней в 2019 году: правительство утвердило производственный календарь на следующий год

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-03T11:28:33+03:00

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В среду, 3 октября, правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году.

Как сообщается в соответствующем постановлении, в следующем году нас ждет десятидневный новогодний отдых. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) будут перенесены на 2 и 3 мая. Зимние каникулы будут длиться с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Суббота, 23 февраля, будет перенесена на 10 мая, поэтому отдыхать будем 23 и 24 февраля, а также с 8 по 10 марта.

Зато в мае россияне получат пятидневный отдых с 1 по 5 мая, а потом четыре дня выходных с 9 по 12 мая в честь праздника Дня Победы. Кроме того, выходными будут 12 июня – День России, и с 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства.

Выходные дни в 2019 годуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним, перенос выходных дней в 2019 году был согласован 19 сентября трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений.