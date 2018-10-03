2018-10-03T12:21:59+03:00
Экономика

В правительстве не обсуждают запрет долларовых расчетов

Пресс-служба кабмина отметила, что в настоящее время только прорабатывается план по снижению зависимости экономики от американской валюты
Екатерина БОЛГОВА
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В правительстве не намерены запрещать долларовые расчетыВ правительстве не намерены запрещать долларовые расчетыФото: REUTERS
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В российском правительстве не обсуждают возможность запрета долларовых расчетов. Как отметили в пресс-службе кабмина, в настоящее время только прорабатываются меры по снижению зависимости экономики России от национальной американской валюты.

"У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается", - сказали в пресс-службе правительства, комментируя сообщения некоторых СМИ.

Там отметили, что снижение зависимости экономической системы от доллара может быть за счет введения стимулов для перехода на российскую валюту.

"Вместе с тем правительство - его финансово-экономический блок - прорабатывает вопрос снижения зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты", - добавили в правительстве.

Кроме того, там подчеркнули, что эта работа не связана с «какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках», передает ТАСС.

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