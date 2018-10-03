В правительстве не обсуждают запрет долларовых расчетов
В российском правительстве не обсуждают возможность запрета долларовых расчетов. Как отметили в пресс-службе кабмина, в настоящее время только прорабатываются меры по снижению зависимости экономики России от национальной американской валюты.
"У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается", - сказали в пресс-службе правительства, комментируя сообщения некоторых СМИ.
Там отметили, что снижение зависимости экономической системы от доллара может быть за счет введения стимулов для перехода на российскую валюту.
"Вместе с тем правительство - его финансово-экономический блок - прорабатывает вопрос снижения зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты", - добавили в правительстве.
Кроме того, там подчеркнули, что эта работа не связана с «какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках», передает ТАСС.