Нобелевская премия по химии в 2018 году присуждена Арнольд, Смиту и Уинтеру за эволюцию ферментов и исследование пептидов

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-03T13:09:46+03:00

Лауераты Нобелевской премии по химии в 2018 году Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер. Фото: Нобелевский комитет/Twitter

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2018 году стали ученые, исследовавшие эволюцию ферментов, а также пептиды и антитела

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Нобелевская премия по химии в 2018 году присуждена Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Уинтеру. Арнольд удостоена награды за направленную эволюцию ферментов, двое других ученых получат премию за метод фагового дисплея пептидов и антител. Об этом сообщается в официальном микроблоге премии в Twitter в среду, 3 октября.

Напомним, накануне Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике в 2018 году. Ими стали Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стриклэнд, которые занимались исследованиями в области лазерной физики.

Днем ранее лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония). Они получили награду за разработки в сфере терапии раковых заболеваний.

В пятницу, 5 октября, Шведский Нобелевский комитет назовет имя лауреата Нобелевской премии мира, а на следующей неделе сообщат, кто удоен премии по экономике.