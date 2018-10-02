Нобелевская премия по физике в 2018 году присуждена Ашкину, Муру и Стриклэнд за исследования лазеров

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-02T13:16:54+03:00

Лауреаты Нобелевской премии по физике в 2018 году Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стриклэнд. Фото: Нобелевский комитет/Twitter

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2018 году стали трое ученых, проводивших исследования в области лазерной физики

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Нобелевская премия по физике в 2018 году присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд. Группа ученых получит награду за «исследования в области лазерной физики». Об этом сообщается в официальном микроблоге премии в Twitter.

Напомним, накануне были объявлены первые лауреаты Нобелевской премии в 2018 году. Награды по медицине и физиологии удостоены Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за разработки в сфере терапии раковых заболеваний. Члены Нобелевского комитета отметили, что учены смогли совершить настоящую "революцию" в сфере лечения онкологии и поменять представление о том, как можно управлять этими болезнями.

В среду, 3 октября, Шведский Нобелевский комитет объявит имя лауреата премии по химии. В пятницу будет известен обладатель Нобелевской премии мира, а на следующей неделе назовут лауреата премии по экономике.