Нобелевская премия по физике в 2018 году присуждена Ашкину, Муру и Стриклэнд за исследования лазеров
Нобелевская премия по физике в 2018 году присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд. Группа ученых получит награду за «исследования в области лазерной физики». Об этом сообщается в официальном микроблоге премии в Twitter.
Напомним, накануне были объявлены первые лауреаты Нобелевской премии в 2018 году. Награды по медицине и физиологии удостоены Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за разработки в сфере терапии раковых заболеваний. Члены Нобелевского комитета отметили, что учены смогли совершить настоящую "революцию" в сфере лечения онкологии и поменять представление о том, как можно управлять этими болезнями.
В среду, 3 октября, Шведский Нобелевский комитет объявит имя лауреата премии по химии. В пятницу будет известен обладатель Нобелевской премии мира, а на следующей неделе назовут лауреата премии по экономике.