В СБУ ответили на угрозы Анатолия Пашинина

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-03T13:28:13+03:00

Анатолий Пашинин после событий на Майдане уехал из России на Украину, а в августе прошлого года вступил в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Служба безопасности Украины ответила российскому актеру Анатолию Пашинину, который ранее заявил о произволе украинских спецслужб.

Представители СБУ заявили, что действуют в отношении актера "исключительно в рамках действующего законодательства". Ведомство также сообщило, что никогда не угрожали Пашинину и не занимались прослушкой его телефона.

"Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными", — заявила спикер СБУ Елена Гитлянская в интервью изданию "Обозреватель".

Ранее российский актер заявил, что за ним следит Украинская Служба безопасности. Помимо этого, Пашинин завявил, что СБУ добивается его самоубийства. «Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается», - заявил Пашинин журналистам.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, снимавшийся в фильмах «Адмирал», «Мы из будущего» и «Грозовые ворота» Анатолий Пашинин после событий на Майдане уехал из России на Украину, а в августе прошлого года вступил в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).