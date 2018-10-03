2018-10-03T04:42:30+03:00
Политика

Воюющий в Донбассе российский актер Пашинин заговорил о самоубийстве

По словам артиста, за ним следит СБУ, причем украинские спецслужбы добиваются его самоубийства, и он уже готов к этому
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский актер Анатолий ПашининРоссийский актер Анатолий ПашининФото: скриншот видео
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Воюющий на стороне украинских националистов в Донбассе российский актер Анатолий Пашинин утверждает, что за ним следит СБУ, и он готов покончить с собой – именно этого, по его словам, от него и добиваются спецслужбы Незалежной.

«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается», - заявил Пашинин журналистам.

Актер рассказал, что ему сотрудники СБУ ему угрожают, а он специально говорил в трубку «чудовищные вещи», чтобы те могли использовать его слова против него, и тогда, дескать, у него Пашинина будут доказательства того, что за ним следят.

По словам добровольца войны в Донбассе, один из беседовавших с ним агентов спецслужб намекнул ему, что он должен покончить с собой. В ответ Пашинин якобы заявил ему, что готов к самоубийству, но один на тот свет не уйдёт: заберет с собой жизни тех, кто за ним придет, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, , снимавшийся в фильмах «Адмирал», «Мы из будущего» и «Грозовые ворота» Анатолий Пашинин после событий на Майдане уехал из России на Украину, а в августе прошлого года вступил в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

По словам актера, он получает «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях в Донбассе, а когда стреляет в противника, думает только о том, что «хочет попасть».

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