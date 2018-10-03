2018-10-03T14:04:25+03:00
Политика

США передали Украине крупную партию летального оружия и боеприпасов

В поставку вошли 52 тысячи ракет, 7 млн патронов, а также стрелковое оружие, мины и детонирующие устройства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина получила 52 тысячи ракет и 5 миллионов 380 тысяч холостых патроновУкраина получила 52 тысячи ракет и 5 миллионов 380 тысяч холостых патроновФото: REUTERS
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Соединенные Штаты поставили на Украину крупную партию летального оружия и боеприпасов. Передача была осуществлена 30 августа через пограничный пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

"На Украину ввезены около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5 млн 380 тыс. холостых патронов", - передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Известно, что отправителем опасного груза значится американская военная база, расположенная в городе Сиракузы штата Нью-Йорк по адресу Томпсон-Роуд, 6900. Получателем же является дислоцированная в поселке Старичи Львовской области военная часть А-4150.

Напомним, что ранее Украина также у американцев два списанных патрульных катера Cutters Drummond и Cushing, которым уже более 30 лет. Кроме того, недавно президент незалежной Петр Порошенко сообщил о намерении приобрести американские системы противовоздушной обороны, передает сайт kp.ru.

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