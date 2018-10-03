Голодный, но счастливый: толстый кот потерял в весе и снискал мировую славу

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-03T14:31:46+03:00

Интернет-пользователи отмечают, что после похудения питомец стал выглядеть более уверенным и здоровым

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По интернету давно "гуляет" мысль о том, что пушистые и забавные кошки давно захватили наш мир. Еще одно подтверждение этому нашлось на социальном новостном портале Reddit.

В минувший вторник, 2 октября, один из пользователей сайта опубликовал несколько фотографий своего кота с подписью "до" и "после". На первом снимке питомец выглядит очень толстым и даже немного сердитым, зато на втором он уже гораздо более худой и спокойный.

Эта запись за сутки набрала свыше 12 тысяч лайков и выбилась в топовые материалы портала. Пользователи не перестают восхищаться тем, как же хозяину кота удалось добиться такого успеха.

"Хорошая потеря веса... Теперь он счастливый котенок... голодный... но счастливый", — пишет неизвестный под ником jmw27403.

"Вау! Поздравляю! У тебя новая кошка?", - иронизирует пользователь yspud.

"Возможно это добавило несколько лет в его жизнь. Хорошая работа", - комментирует запись maven_x.

Многие здесь же под постом начали делиться своими собственными историями по уходу за котами, а также давать советы по их питанию и уходу. Посетители Reddit признали, что стройные животные выглядит гораздо более уверенными и счастливыми.

Ранее сайт kp.ru писал также о другом коте, который завоевал любовь интернет-пользователей. Речь идет о пушистом рыжем жителе Санкт-Петербурга, хозяйка которого в какой-то момент стала объединять его фотографии с картинами классиков. Изображения стремительно разлетелись по Сети и стали настоящими мемами.