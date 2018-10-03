В связи с непогодой москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-03T14:39:43+03:00

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Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) сообщил о возможных затруднениях на московских дорогах. Предупреждение было опубликовано в аккаунте организации в Twitter.

«Сегодня дожди, на дорогах будут пробки и мелкие ДТП. Будьте осторожны и внимательны», – говорится в записи, выложенной в микроблог учреждения. В сообщении также содержится рекомендация пользоваться городским транспортом в вечерний час пик.

В среду в Москве установилась облачная погода, идет дождь. Скорость ветра составляет 5-10 м/с. По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве не превысит 13 градусов по Цельсию. Сотрудники Гидрометцентра также отмечают наличие в городе дымки. Видимость в настоящий момент составляет примерно 1 км, а относительная влажность воздуха – 86,2%. По данным Гидрометцентра, такая погода будет в столице как минимум до пятницы.