Названы лауреаты премии ТЭФИ-2018

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-03T16:03:41+03:00

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В Московском театре мюзикла были вручены статуэтки ТЭФИ лауреатам этой премии в номинации «Дневной эфир». Ведущими церемонии награждения были Валдис Пельш и ведущая телеканала «Карусель» Аделина Коблова.

Награду в номинации «Телеигра» получила передача «Что? Где? Когда?». «Я по традиции благодарю всех победителей, которые не только нас смотрят, но и играют, благодарю всех знатоков и съемочную группу. По традиции - низкий поклон "Первому каналу", и конечно, Академии», – цитирует ТАСС ведущего и продюсера этой телепрограммы Бориса Крюка. Он призвал телеканала обращать больше внимания на игровые телепередачи, поскольку «пока мы играем – мы не стареем».

Передача «Ревизорро», в свою очередь, получила премию в категории «Журналистское расследование». Лучшим реалити-шоу страны была признана программа «Решала», выходящая на канале «Че», а премию лучшей детской передаче получил мультсериал «Три кота», который выходит на канале СТС.

Телеведущая Валерия Дергилева и президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия, получивший премии в номинации "Просветительская программа" и "Развлекательная программа «Образ жизни»". Фото: Вячеслав Прок

В категории «Документальный проект» лучшим стал проект канала РЕН-ТВ «Засекреченные списки». Программа «Белки — Танцы» получила приз в категории «Лучший эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм».

Титул лучшей программы о спорте получила передача «Ледниковый период. Дети», которая выходит на Первом канале. Известный фигурист Илья Авербух, который является продюсером проекта, поблагодарил жюри за награду. Он подчеркнул огромную роль директора Первого канала Константина Эрнста и генерального продюсера канала Александр Файфмана в популяризации фигурного катания в России. Другая известная спортсменка – Татьяна Тарасова – получила титул лучшего ведущего спортивной программы. Она комментировала трансляции соревнований по фигурному катанию, проходившие в рамках зимней Олимпиады этого года на Первом канале.

Премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году. С 2014 года ее организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий. В качестве приза победителям вручается статуэтка «Орфей».

В этом году лауреатов премии впервые определяют в ходе одного тура голосования. Ранее же проводилось два тура.

В среду в 19:00 будут названы лауреаты премии в номинации «Вечерний прайм».