2018-10-03T19:17:45+03:00
Общество

В столице может появиться еще один железнодорожный вокзал возле «Москва-Сити»

Новый вокзал будет частью общей железнодорожной сети Москвы
Александр ДЖУМАЕВ
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Здание будет возводиться в районе «Москва-Сити»Здание будет возводиться в районе «Москва-Сити»Фото: Оксана ФОМИНА
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РЖД рассматривает возможность строительства нового железнодорожного вокзала в Москве. Начальник дирекции железнодорожных вокзалов компании Виталий Вотолевский в ходе международного транспортно-логистического форума «PRO// Движение. 1520» подчеркнул, что окончательное решение о строительстве еще не принято.

Вотолевский отметил важность интеграции потенциального вокзала в общую железнодорожную сеть Москвы, передает агентство «Вечерняя Москва». Чиновник подчеркнул, что РЖД не будет отказываться от развития Курского вокзала в рамках строительства высокоскоростной магистрали «Москва – Казань». Отмечается, что Курский вокзал в рамках данного проекта станет транзитным.

Начальник дирекции также отметил, что одним из возможных вариантов может стать развитие Павелецкого вокзала.

Общая протяженность магистрали составит 770 километров. Ее строительство позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 3,5 часов. По предварительным оценкам, общая стоимость строительства новой железной дороги составит 1,6 триллиона рублей

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