В столице может появиться еще один железнодорожный вокзал возле «Москва-Сити»

СЕГОДНЯ 19:17 2018-10-03T19:17:45+03:00

Здание будет возводиться в районе «Москва-Сити» Фото: Оксана ФОМИНА

Изменить размер текста: A A

РЖД рассматривает возможность строительства нового железнодорожного вокзала в Москве. Начальник дирекции железнодорожных вокзалов компании Виталий Вотолевский в ходе международного транспортно-логистического форума «PRO// Движение. 1520» подчеркнул, что окончательное решение о строительстве еще не принято.

Вотолевский отметил важность интеграции потенциального вокзала в общую железнодорожную сеть Москвы, передает агентство «Вечерняя Москва». Чиновник подчеркнул, что РЖД не будет отказываться от развития Курского вокзала в рамках строительства высокоскоростной магистрали «Москва – Казань». Отмечается, что Курский вокзал в рамках данного проекта станет транзитным.

Начальник дирекции также отметил, что одним из возможных вариантов может стать развитие Павелецкого вокзала.

Общая протяженность магистрали составит 770 километров. Ее строительство позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 3,5 часов. По предварительным оценкам, общая стоимость строительства новой железной дороги составит 1,6 триллиона рублей