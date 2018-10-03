Военный самолет США разбился в Афганистане

СЕГОДНЯ 19:44 2018-10-03T19:44:15+03:00

В результате крушения погибли 11 человек: 6 военнослужащих и 5 представителей миссии НАТО в Афганистане

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Недалеко от военного аэропорта в Джелалабаде произошла авиакатастрофа. Разбился военный транспортный самолет США. На борту С-130 «Геркулес» находились 11 человек, все они погибли.

Авиакатастрофа произошла за несколько минус до посадки судна. Радикальное исламское движение «Талибан»* (запрещенное в России*) взяло на сея ответственность за случившееся, но официальные власти США пока не спешат соглашаться с данной версией и проверяют другие возможные причины крушения.

Сообщается, что на борту самолета находилось шесть военнослужащих и пять гражданских лиц - сотрудников миссии НАТО в Афганистане, сообщает «Пятый канал».

НАТО присутствует на территории Афганистана с 2015 года. Американские военнослужащие занимаются обучением правительственных сил страны, чтобы они могли оказывать сопротивлением экстремистам.

По разным данным численность военного контингента Штатов может достигать 15,5 тысяч человек.