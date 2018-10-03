Военный самолет США разбился в Афганистане
Недалеко от военного аэропорта в Джелалабаде произошла авиакатастрофа. Разбился военный транспортный самолет США. На борту С-130 «Геркулес» находились 11 человек, все они погибли.
Авиакатастрофа произошла за несколько минус до посадки судна. Радикальное исламское движение «Талибан»* (запрещенное в России*) взяло на сея ответственность за случившееся, но официальные власти США пока не спешат соглашаться с данной версией и проверяют другие возможные причины крушения.
Сообщается, что на борту самолета находилось шесть военнослужащих и пять гражданских лиц - сотрудников миссии НАТО в Афганистане, сообщает «Пятый канал».
НАТО присутствует на территории Афганистана с 2015 года. Американские военнослужащие занимаются обучением правительственных сил страны, чтобы они могли оказывать сопротивлением экстремистам.
По разным данным численность военного контингента Штатов может достигать 15,5 тысяч человек.