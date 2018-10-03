«Прочная основа двусторонних отношений»: Путин отметил важность культурных связей России и Австрии

СЕГОДНЯ 20:42 2018-10-03T20:42:35+03:00

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В среду, 3 октября, президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц приняли участие в церемонии открытия выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена. Шедевры музейных коллекций» в Эрмитаже.

При этом, выступая с речью, глава нашего государства отметил важность культурно-гуманитарных связей России и Австрии. «Обширные культурно-гуманитарные связи выступают прочной основой двусторонних отношений. И в РФ высоко ценят достигнутый уровень сотрудничества между нашими странами», - приводит слова российского лидера ТАСС.

Также Путин подчеркнул, что такие музейные проекты, как выставка, организованная Эрмитажем совместно с Венским музеем истории искусств, «вносят значимый вклад в дальнейшее развитие сотрудничества, заметно обогащают двусторонний диалог и сферу личных человеческих контактов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 3 октября, в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Это была уже четвертая встреча лидеров двух стран в текущем году.