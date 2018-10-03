Тесть Криштиану Роналду оказался наркоторговцем

СЕГОДНЯ 21:20 2018-10-03T21:23:32+03:00

Отец Джорджины Родригес, которая родила Роналду ребенка, дважды был судим за торговлю наркотиками

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В семье португальского футболиста Криштиану Роналду нашлись родственники-наркоторговцы. Отец девушки Роналду оказался дважды судим за преступления, связанные с торговлей запрещенными веществами.

Отец Джорджины Родригес, которая в прошлом году родила футболисту дочку, провел за решеткой 10 лет.

69-летний Хосе Родригес впервые попался на торговле кокаином и каннабисом. В 2003 году его поймали за попытку контрабанды крупной партии наркотиков, общая стоимость которых была оценена в сто тысяч фунтов стерлингов, что примерно равно 8,5 млн рублей.

Через пять лет мужчину освободили из тюрьмы досрочно, но не на долго. Оказавшись на свободе Родригес снова занялся прибыльным бизнесом. На этот раз он начал осваивать поставки наркотиков из Марокко в Испанию. На границе партию каннабиса задержали, а вскоре на скамье подсудимых оказался и отправитель – тесть Роналду.

За партию легких наркотиков, стоимостью около миллиона фунтов стерлингов, 85 миллионов рублей, он получил пять лет тюрьмы.

В 2013 году родственник футболиста вышел на свободу и больше не брался за опасное дело, сообщает телеканал «360».