Семиклассница родила от 34-летнего мужчины в Подмосковье
В подмосковной Балашихе 13-летняя школьница родила ребенка. Отцом новорожденного стал 34-летнйи мужчина.
Врачи перинатального центра Балашихи приняли роды у молодой мамы. Через две недели ей исполнится всего 14 лет, но девочка уже успела стать мамой.
Ситуация сразу же привлекла внимание правоохранительных органов. Прокуратура и полиция проводят проверку.
Оказалось, что отношения между взрослым мужчиной и школьницей длятся уже давно. Мать девочки пыталась помешать влюбленным и даже писала заявление в полицию о связи семиклассницы и взрослого человека.
В январе 2018 года школьница оказалась беременная, семья решила оставить ребенка.
Проверяющим предстоит оценить и тот факт, что заявление матери не получило никакого хода, сообщает сайт «Дни.ру».
Подобных историй много. Одна из них произошла поселке Зимовники Ростовской области.13-летнея Юля стала мамой в восьмом классе. Родила девочка от мужа сестры.