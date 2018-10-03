Семиклассница родила от 34-летнего мужчины в Подмосковье

СЕГОДНЯ 21:41 2018-10-03T21:44:24+03:00

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В подмосковной Балашихе 13-летняя школьница родила ребенка. Отцом новорожденного стал 34-летнйи мужчина.

Врачи перинатального центра Балашихи приняли роды у молодой мамы. Через две недели ей исполнится всего 14 лет, но девочка уже успела стать мамой.

Ситуация сразу же привлекла внимание правоохранительных органов. Прокуратура и полиция проводят проверку.

Оказалось, что отношения между взрослым мужчиной и школьницей длятся уже давно. Мать девочки пыталась помешать влюбленным и даже писала заявление в полицию о связи семиклассницы и взрослого человека.

В январе 2018 года школьница оказалась беременная, семья решила оставить ребенка.

Проверяющим предстоит оценить и тот факт, что заявление матери не получило никакого хода, сообщает сайт «Дни.ру».

Подобных историй много. Одна из них произошла поселке Зимовники Ростовской области.13-летнея Юля стала мамой в восьмом классе. Родила девочка от мужа сестры.