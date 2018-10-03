США объявили о выходе из протокола о разрешении споров к Венской конвенции

СЕГОДНЯ 22:08 2018-10-03T22:09:20+03:00

Такое решение было принято в связи с попыткой Палестины оспорить в международном суде ООН перенос американского посольства в Израиле

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В среду, 3 октября, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил о выходе Соединенных Штатов из дополнительного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«В дополнение к выходу из договора о дружбе (с Ираном) я объявляю о решении президента (США Дональда Трампа), согласно которому США выйдут из факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции», - приводит слова Болтона Reuters.

По словам советника американского лидера, это решение принято нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом в связи с иском, поданным Палестиной в международный суд ООН из-за переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. «Это связано с делом (в международном суде ООН), открытым так называемым государством Палестина, в котором США выступают ответчиком», - сказал Джон Болтон.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявил о том, что Вашингтон разрывает договор о дружбе с Ираном, который был подписан в 1955 году.