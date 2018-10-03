Бутылка 60-летнего шотландского виски Macallan ушла с молотка за $1,1 миллиона

СЕГОДНЯ 23:27 2018-10-03T23:38:43+03:00

Ее купил частный акционер из Азии, имя которого не разглашается [фото]

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Бутылка шотландского виски Macallan Valerio Adami урожая 1926 года, который считается самым дорогим алкоголем в мире, ушла с молотка в Эдинбурге за рекордные 848 тысяч фунтов стерлингов (свыше 1,1 миллиона долларов), сообщает агентство Reuters со ссылкой на аукционный дом Bonhams.

Купил раритетный виски, практически музейный экспонат, частный акционер из Азии, имя которого не разглашается. Известно, что он участвовал в торгах по телефону.

Дизайн бутылки и этикетку разработал итальянский художник-постмодернист Валерио АдамиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, решающую роль в цене лота сыграло ограниченное количество бутылок этой серии. Виски The Macallan Valerio Adami 1926 разлили по бутылкам в 1986 году после 60 лет выдержки в дубовой бочке. Всего их было только 12, и неизвестно, сколько сохранилось до наших дней.

В мае две бутылки односолодового шотландского виски Macallan 1926 года были проданы на аукционе в Гонконге. Одну купили за 1,1 миллиона долларов, вторую – за 1,01 миллиона.