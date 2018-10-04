2018-10-04T06:03:48+03:00
В мире

Мэр Нью-Йорка пообещал взыскать с Трампа все недоплаченные городу налоги

Де Блазио заявил, что даже если срок давности истек, у штата и мегаполиса есть возможность «сурово наказать» президента США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мэр Нью-Йорка Билл де БлазиоМэр Нью-Йорка Билл де БлазиоФото: REUTERS
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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на пресс-конференции в среду прокомментировал нашумевшую публикацию NYT о былых налоговых махинациях президента США Дональда Трампа, пообещав взыскать с главы Белого дома все недоплаченные городу налоги. Трансляцию речи нью-йоркского градоначальника вел телеканал Fox News.

В частности, Билл де Блазио заявил, что даже если юридически срок давности прегрешений нынешнего американского лидера истек, у властей штата Нью-Йорк и мегаполиса «все равно остается возможность сурово наказать» Трампа за нарушения закона. Причем мэр убежден, что все изложенное в статье – правда, а не вымысел и «нападки», как утверждают в президентской администрации.

«Город Нью-Йорк будет добиваться возмещения всех денег, которые Дональд Трамп должен жителям Нью-Йорка», - подчеркнул де Блазио.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в статье NYT утверждается, что Дональд Трамп с юных лет помогал занимавшемуся недвижимостью в Нью-Йорке отцу семейства избегать налогов, для чего в 90-х годах прошлого века была создана подставная фирма. Кроме того, издание сообщило, что президент якобы нелегально получил в наследство от отца не менее 413 миллионов долларов.

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