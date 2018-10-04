В ВМС Украины заявили, что готовились к бою в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-04T08:56:18+03:00

Во время прохода через Азовское море экипаж кораблей "Донбасс" и "Корец" были полностью экипированы и вооружены

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Члены экипажа украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" были готовы прорываться через Керченский пролив с боем, однако российская сторона не стала препятствовать их проходу и даже не отреагировала на провокацию. Такое признание сделал заместитель начальника штаба морского командования ВМС незалежной, капитан первого ранга Дмитрий Коваленко. Именно он руководил проходом украинских кораблей в Азовском море.

"Боевые группы, пулеметы – все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте – чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать. Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли", - рассказал капитан.

Он подчеркнул, что в самом начале "операции" украинская сторона специально нарушила международные военно-морские правила. Так, экипаж должен был попросить разрешения на проход, однако в итоге было заявлено, что корабли "планируют" зайти в 20-мильную зону.

Российские пограничники не среагировали на провокацию и бесплатно предоставили украинцам лоцмана. Также же с них не стали брать портовые сборы, передает агентство "Укринформ".

Напомним, что 23 сентября два корабля ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону РФ, а после прошли под Крымским мостом.

В Киеве данное событие посчитали настоящим прорывом, а сам президент страны Петр Порошенко поздравил экипажи и поблагодарил их "за безупречно выполненный приказ", передает сайт kp.ru.