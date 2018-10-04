2018-10-04T09:50:53+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил о вспышке легионеллёза на северо-ззападе Италии

К 21 сентября в регионе Ломбардия было зафиксировано 450 случаев заболевания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На северо-западе Италии, в регионе Ломбардия, зарегистрировали вспышку легионеллёзаНа северо-западе Италии, в регионе Ломбардия, зарегистрировали вспышку легионеллёзаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллёза в регионе Ломбардия на северо-западе Италии. Соответствующие выводы были сделаны на основе данных Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC).

Так, известно, что на 17 сентября в Ломбардии было зарегистрировано 405 больных пневмонией. В 42 случаях был поставлен диагноз – легионеллез. Однако уже через четыре дня количество пациентов возросло до 450 человек, у 43 из них диагноз был подтвержден лабораторно.

Считается, что причиной вспышки "болезни легионеров" могло стать загрязнение установок по охлаждению воздуха. Именно в них был обнаружен возбудитель инфекции. Предыдущая же вспышка была зарегистрирована минувшим летом в июле. В пробах воды в водопроводе города Брессо был обнаружен возбудитель легионеллёза.

Роспотребнадзор напоминает, что около 70% случаев выявления данного инфекционного заболевания, регистрируемых в Европе, фиксируются на территории Германии, Испании, Италии и Франции. При этом с каждым годом статистика становится все неблагоприятнее.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году, например, вспышка легионеллеза была зафиксирована в Диснейленде американского штата Калифорния. Тогда госпитализация понадобилась десяти пострадавшим, один из которых в итоге умер.

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