2018-10-04T10:07:34+03:00
Общество

Глава РЖД: капсулы заменят полки в плацкартных вагонах

По словам Олега Белозерова, вместо плацкартных мест для пассажиров создадут индивидуальное пространство
Екатерина БОЛГОВА
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В российских поездах могут появиться места капсульного типаВ российских поездах могут появиться места капсульного типаФото: "КП" Архив
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Полки в плацкартных вагонах заменят на места капсульного типа, которые позволят каждому пассажиру получить индивидуальное пространство. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — заявил Белозеров.

Он отметил, что, кроме введения капсул, рассматриваются варианты создания «пространства–трансформера», где люди смогут самостоятельно формировать место во время своего путешествия. В новых вагонах будет доступен wi-fi и розетк. Нововведения появятся в течение двух лет, пишет «Российская газета».

Напомним, в августе сообщалось, что дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания» рассчитывает запустить бюджетные перевозки пассажиров в формате лоукостеров. Также тогда стало известно, что поезда будут разделены на три типа: дневной экспресс, ночной поезд и традиционный.

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