Верховная Рада ввела военное приветствие "Слава Украине!"

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-04T11:17:02+03:00

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования Фото: REUTERS

В уставе внутренней службы и строевом уставе ВСУ решили заменить слова "товарищ" на "пан" в уставе

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Парламент Украины принял во втором чтении и в целом законопроект № 9036, предполагающий введения военного приветствия "Слава Украине" и ответ "Героям Слава". Законопроет поддержал 271 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также в уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины регламентировали новый ритуал поднятия государственного флага. Согласно действующему законодательству, при вручении боевого знамени солдата поздравляет личный состав с его получением, а военнослужащие отвечают троекратным "Слава". Теперь при вручении знамени личный состав будет поздравлять солдата словами "Слава Украине!", а военнослужащие в ответ скажут "Героям слава!".

Кроме того, в уставе внутренней службы и строевом уставе ВСУ политики решили заменить слово "товарищ" словами "пан (пани)".

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Отметим, что лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят весной 1941 года. Он подразумевал собой приветствия между членами запрещенных в РФ Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещены в РФ). Обе эти структуры сотрудничали с фашистской Германией.

В МИД РФ узаконивание подобных лозунгов в армии назвали "героизацией нацизма". Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что данное обращение является калькой "известного национал-социалистического приветствия", сообщает ТАСС.