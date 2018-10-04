Генпрокуратура Украины заподозрила экс-премьера Азарова в получении взятки в особо крупном размере
Генпрокуратура Украины объявила о своих подозрениях в отношении экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, бывшего депутата Верховной рады. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с целью незаконного обогащения.
По данным украинского надзорного ведомства, Азаровы в 2010 году получили взятку в сумме «более 140 миллионов гривен», что, между прочим, по курсу того времени – примерно 17,5 миллиона долларов США. По нынешнему курсу это чуть меньше пяти миллионов в американской валюте.
Дескать, за эти деньги экс-глава украинского правительства якобы «использовал предоставленную власть» в интересах другого лица для назначения его первым вице-премьером.
В сообщении на сайте генпрокуратуры говорится, что проводится досудебное уголовное расследование по нескольким статьям УК Украины.
Между тем, нынешние киевские власти обвиняют Николая Азарова во множестве преступлений, в том числе в злоупотреблении властью, коррупции и отмывании денег, а СБУ объявила его в розыск еще в 2014 году.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, после событий на Майдане и февральского госпереврота в стране Азаров вместе с семьей переехал в Москву.
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