Mercedes-Benz отзывает в России более 1200 автомобилей

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-04T11:49:26+03:00

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Российское представительство компании Mercedes-Benz заявило об отзыве более тысячи автомобилей. В частности, производитель планирует изъять машины типов 166 и 292, которые были проданы на территории страны в этом году. Причиной такого решения стал брак поршней задних тормозных суппортов, Эти детали могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией.

Кроме того компания отзывает 234 автомобиля типов 222 и 217, проданных в России в период с 2017 по 2018 год. В этих машинах отсутствуют две гайки для фиксации токопроводящих шин внутри блока силовых предохранителей в багажнике, передает сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что владельцев бракованных автомобилей проинформируют о необходимости передать машину в ремонт, чтобы они подъехали в ближайший дилерский центр. Отмечается, что в условиях производственного брака, все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.