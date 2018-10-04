В МИД ответили на заявления Израиля по С-300 в Сирии

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-04T12:00:57+03:00

Сергей Шойгу заявил, что приняты меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20 Фото: Министерство обороны РФ

Как отметил замглавы ведомства Сергей Вершинин, необходимо бороться с терроризмом и не заниматься ведением счетов

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва ожидает от Израиля благоразумных действий в сирийском регионе.

Ранее руководитель Министерства Обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что они не намерены отказываться от военных действий в Сирии. Также министр отметил, что израильское руководство не поддерживает появление в Сирии С-300.

"Мы надеемся на здравомыслие израильских коллег в том, что касается действий в регионе. Мы исходим из того, что борьба с терроризмом, конечно, нужна, важна, вместе с тем, Сирия не должна быть ареной для сведения счетов, которые не связаны с борьбой с терроризмом", — высказался Сергей Вершинин.

24 сентября текущего года глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что приняты меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20. Россия обвинила в гибели самолета Израиль. Шойгу также напомнил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 в Сирии. Однако, как заметил министр, ситуация изменилась.

Во вторник глава Минобороны сообщил о поставке в регион четырех пусковых установок и другой техники. Оборудование предназначено для обеспечения безопасности российских военных. Кроме того, в течении трех месяцев планируется обучить сирийских военных пользоваться представленной техникой.