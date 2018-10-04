В российской армии больше не будет шапок-ушанок и шерстяных пилоток

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-04T16:11:28+03:00

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В российской армии больше не будут выдавать шерстяные пилотки и "шапки-ушанки". Соответствующие изменения в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время вносит постановление правительства.

Согласно указанному документу, до 1 июня 2022 года приостанавливается выдача военным пилоток. Кроме того, по обновленным нормам, каракулевая шапка-ушанка с козырьком будет называться просто "шапкой". При этом меховая шапка с козырьком исключается из перечня вещей, которыми снабжаются военнослужащие.

Кроме того, "рубахи" у военных заменяются на "фуфайки". Также наименование "нательные кальсоны" дополняется позицией "трусы".

Документ «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время» опубликован в четверг, 4 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.