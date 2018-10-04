2018-10-04T18:08:54+03:00
В мире

Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к соблюдению ДРСМД

По словам министра обороны США, Вашингтон изучает варианты мер в рамках своей дипломатической и оборонной стратегии
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны США Джеймс МэттисМинистр обороны США Джеймс МэттисФото: REUTERS
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к выполнению своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"В противном случае США придется ответить на неуважение ограничений договора. Соединенные Штаты изучают варианты в рамках своей дипломатической и оборонной стратегии при координации со своими союзниками", - сказал Мэттис на пресс-конференции в Брюсселе.

Он назвал недопустимым «нарушение Россией этого соглашения».

«Мы подробно обсуждали это в ходе министерской встречи (членов НАТО в Брюсселе). Соединенные Штаты выполняют свои обязательства, Россия - нет. Настало время для России вернуться к соблюдению", - подчеркнул глава Пентагона, передает ТАСС.

Напомним, ранее США обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Москва отвергает эти обвинения, выдвигая встречные претензии. ДРСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года.

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