Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к соблюдению ДРСМД
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к выполнению своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"В противном случае США придется ответить на неуважение ограничений договора. Соединенные Штаты изучают варианты в рамках своей дипломатической и оборонной стратегии при координации со своими союзниками", - сказал Мэттис на пресс-конференции в Брюсселе.
Он назвал недопустимым «нарушение Россией этого соглашения».
«Мы подробно обсуждали это в ходе министерской встречи (членов НАТО в Брюсселе). Соединенные Штаты выполняют свои обязательства, Россия - нет. Настало время для России вернуться к соблюдению", - подчеркнул глава Пентагона, передает ТАСС.
Напомним, ранее США обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Москва отвергает эти обвинения, выдвигая встречные претензии. ДРСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года.