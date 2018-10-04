2018-10-04T21:55:41+03:00
В мире

Сенат США признал голодомор «геноцидом украинского народа»

В Вашингтоне приняли резолюцию, которая осуждает «систематические нарушения прав человека» со стороны руководства СССР по отношению к жителям незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Сенат США признал голодомор «геноцидом украинского народа»Сенат США признал голодомор «геноцидом украинского народа»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 4 октября, Сенат США единогласным решением признал голодомор 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа».

В частности, в принятой американскими сенаторами резолюции утверждается, что «Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах». Кроме того, документ осуждает «систематические нарушения прав человека» со стороны руководства СССР по отношению к украинцам.

Причем украинское посольство в США на своей странице в Facebook уже поблагодарила Сенат США за «историческое решение».

Стоит отметить, что Киев уже давно пытается использовать трагические события 1932-1933 годов как политический инструмент. При этом украинские власти замалчивают тот факт, что голод в начале 30-х годов прошлого века охватил все основные зерновые районы СССР.

Между тем еще в 2010 году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) согласилась с российской позицией по оценке трагедии и отказалась признавать голод 1930-х годов в СССР «геноцидом украинского народа».

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