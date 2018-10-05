В московском метро юноша погиб под колесами поезда

СЕГОДНЯ 07:29 2018-10-05T07:29:41+03:00

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Поздно вечером в четверг, 4 октября, на станции московского метро «Баррикадная» под колесами поезда погиб юноша. Ему было всего 19 лет.

«Примерно в 22:05 на станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии московского метро 19-летний москвич прыгнул на пути и попал под приближающийся электропоезд», - рассказал глава пресс-службы УМВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Он подчеркнул, что машинист заметил парня на рельсах и применил экстренное торможение, но «по инерции поезд наехал на потерпевшего». Сотрудники полиции тут же вызвали «Скорую помощь», однако молодой человек уже скончался от травм, и врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Совсем недавно, 22 сентября, на станции «Улица Академика Янгеля» в Москве погибла девушка. По словам очевидцев, машиниста и полицейских, она тоже прыгнула на рельсы перед приближающимся поездом сама.

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В соцсетях обсуждают странные плакаты, которые якобы на днях сфотографировал кто-то из пассажиров метро. По Сети гуляет эта картинка – вроде как официальный плакат, в фирменном дизайне подземки, с логотипом. Только текст какой-то странный: «Почему я здесь что я делаю точно ли я должен быть тут (пунктуация сохранена, - Авт.). В объявлении написаны мои мысли или мне только кажется».

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что «макеты, представленные на фото, не изготавливались в метро». В подземке считают, что кто-то из пассажиров просто неудачно пошутил (подробности).