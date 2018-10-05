2018-10-05T07:46:43+03:00
Политика

В РЖД намерены начать поставку пассажирских вагонов в Индию

Также российская компания предложит республике технологии по управлению движением поездов и системы безопасности
Денис СУХОВ
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В РЖД намерены начать поставку пассажирских вагонов в ИндиюВ РЖД намерены начать поставку пассажирских вагонов в Индию
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РЖД планирует подписать с «Индийскими железными дорогами» меморандум о создании совместного оператора для организации перевозок по коридору «Север-Юг». Об этом сообщил журналистам первый заместитель гендиректора российской госкомпании Александр Мишарин.

«Важное направление, которое развивается в этом году, - это организация перевозок на коридоре «Север - Юг», создание совместного оператора. Мы считаем, что это один из важнейших проектов, который существенно позволит повысить объемы перевозок и транзита через РФ грузов из Индии в Европу и обратно», - подчеркнул Мишарин.

В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Индию стороны готовятся подписать меморандум о развитии сотрудничества с «Индийскими железными дорогами», который предусматривает внедрение российских технологий, в первую очередь систем безопасности и управления движением поездов, а также такого оборудования, как стрелочные переводы.

«Одно направление, которое сегодня будет обсуждаться, - это совместная организация и поставка сюда (в Индию) с локализацией производства пассажирских вагонов, пассажирского подвижного состава», - добавил Мишарин.

По его словам, первая партия может составить порядка ста вагонов. Кроме того ожидается, что стороны договорятся о совместной подготовке железнодорожных кадров, обмене между ВУЗами и разработке совместных проектов в области науки.

Международный транспортный коридор «Север — Юг» предполагает транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железнодорожной сети этих трех стран.

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