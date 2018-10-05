2018-10-05T07:48:17+03:00
Общество

Основатель Tesla придумал новое название для биржевого регулятора США после штрафа

Илон Макс назвал комиссию по ценным бумагам страны «спекулятивной комиссией по обогащению»
Ася РОМАНЧУК
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Илон Маск назвал биржевой регулятор США спекулянтамиИлон Маск назвал биржевой регулятор США спекулянтамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава компании Tesla Илон Макс высмеял название биржевого регулятора США после того, как был оштрафован за обещания выкупить акции у пользователей.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Маска в том, что он вводит в заблуждение своих акционеров, анонсируя планы по выкупу акций. В итоге ценные бумаги Tesla начали падать в цене и продолжают это делать до настоящего времени. А самого Маска оштрафовали за пустые обещания.

Миллиардер был вынужден покинуть пост председателя совета директоров. В своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, комментируя данное решение Маск назвал ведомство спекулянтами, которые играют на понижение, иронически переосмыслив аббревиатуру – SEC.

«Просто хочу сказать, что спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission — SEC) делает невероятную работу», — написал Илон Маск.

Пока замечание бизнесмена осталось без комментариев со стороны биржевого регулятора, но не исключено, что это тоже станет поводом для штрафа. На этот раз за нарушение этических норм, пишет ФАН.

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