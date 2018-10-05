Основатель Tesla придумал новое название для биржевого регулятора США после штрафа

СЕГОДНЯ 07:48 2018-10-05T07:48:17+03:00

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Глава компании Tesla Илон Макс высмеял название биржевого регулятора США после того, как был оштрафован за обещания выкупить акции у пользователей.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Маска в том, что он вводит в заблуждение своих акционеров, анонсируя планы по выкупу акций. В итоге ценные бумаги Tesla начали падать в цене и продолжают это делать до настоящего времени. А самого Маска оштрафовали за пустые обещания.

Миллиардер был вынужден покинуть пост председателя совета директоров. В своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, комментируя данное решение Маск назвал ведомство спекулянтами, которые играют на понижение, иронически переосмыслив аббревиатуру – SEC.

«Просто хочу сказать, что спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission — SEC) делает невероятную работу», — написал Илон Маск.

Пока замечание бизнесмена осталось без комментариев со стороны биржевого регулятора, но не исключено, что это тоже станет поводом для штрафа. На этот раз за нарушение этических норм, пишет ФАН.