Правительство планирует разрешить продажу спиртного на АЗС

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-05T08:10:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство может вернуть продажу спиртного на автозаправочных станциях. Соответствующее предложение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в минувшем сентября.

Ожидается, что отмена запрета на продажу алкогольной продукции на АЗС позволит повысить их рентабельность и стабилизировать розничный топливный рынок. Об этом сообщает газета Ведомости со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом правительство поддержало инициативу сенатора от Астраханской области Геннадия Орденова, предложившего разрешить АЗС торговать алкогольными напитками крепостью до 16,5%. В качестве обоснования парламентарий отметил неэффективность введенного в 2011 году запрета: связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке нет. Купить спиртное можно и в обычных магазинах, которые часто находятся вблизи АЗС, а число аварий с участием нетрезвых водителей не уменьшилось.

В то же время отмена запрета поможет владельцам АЗС, в том числе независимым: в условиях низкой доходности увеличение продаж сопутствующих товаров позволит компенсировать потери.

В мире АЗС получают большую часть прибыли от продажи сопутствующих товаров и российские владельцы автозаправочных станций следуют этому тренду, отмечают эксперты. Возможность дополнительного заработка актуальна после подорожания топлива минувшей весной — тогда правительство договорилось с нефтяниками не повышать розничные цены на топливо и последние выполняют обещание.