Причина аварии под Тверью, в которой погибли 13 человек: водитель маршрутки выехал на встречную полосу
Причиной столкновения маршрутного такси и автобуса в Тверской области, по предварительным данным, стали действия водителя маршрутки, выехавшего на встречную полосу.
В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. Погибло более 10 человек.
Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Тверской области Вадим Левшин.
«Предварительно, в случившемся вина водителя микроавтобуса Ford. Он выехал на встречную полосу», - отметил Левшин.
В результате лобового столкновения Ford Transit и рейсового автобуса ЛИАЗ погибли 13 человек, по меньшей мере еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Для эвакуации пострадавших МЧС задействовало санитарный вертолет Ми-8. Трагедия произошла на трассе Ржев-Тверь вблизи населенного пункта Некрасово в Калининском районе.
На видеозаписи с места происшествия видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения: сильнейший лобовой удар фактически уничтожил левую сторону маршрутки и переднюю часть автобуса.