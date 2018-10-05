2018-10-05T09:50:52+03:00
Происшествия

Причина аварии под Тверью, в которой погибли 13 человек: водитель маршрутки выехал на встречную полосу

В результате аварии с участием маршрутки и автобуса под Тверью погибли почти все пассажиры микроавтобуса [видео]
Аббас ДЖУМАДенис СУХОВ
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Микроавтобус Ford выскочил на встречную полосу движения.Микроавтобус Ford выскочил на встречную полосу движения.Фото: ТАСС
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Причиной столкновения маршрутного такси и автобуса в Тверской области, по предварительным данным, стали действия водителя маршрутки, выехавшего на встречную полосу.

В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. Погибло более 10 человек.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Тверской области Вадим Левшин.

«Предварительно, в случившемся вина водителя микроавтобуса Ford. Он выехал на встречную полосу», - отметил Левшин.

В результате лобового столкновения Ford Transit и рейсового автобуса ЛИАЗ погибли 13 человек, по меньшей мере еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Для эвакуации пострадавших МЧС задействовало санитарный вертолет Ми-8. Трагедия произошла на трассе Ржев-Тверь вблизи населенного пункта Некрасово в Калининском районе.

На видеозаписи с места происшествия видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения: сильнейший лобовой удар фактически уничтожил левую сторону маршрутки и переднюю часть автобуса.

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