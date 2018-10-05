Опрос показал, что 70% россиян плохо разбираются в законах

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-05T12:24:57+03:00

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Опросфонд «Общественное мнение» сделал опрос среди россиян, в ходе которого удалось узнать, насколько хорошо граждане разбираются в законе.

В ходе исследования стало известно, что 70% россиян плохо знают российские законы, 67% считают, что также их окружение имеют скудные знания о законодательстве. 20% респондентов думают, что их окружение знает законы хорошо.

96% опрошенных придерживаются мнения, что обычный человек, не юрист по специальности, должен разбираться в законе. Не согласны с данным мнением 3% граждан. 63% респондентов считают, что важнее всего знать гражданское право, 55% опрошенных выступают за знание административного права, 36% - за конституционное право и 25% за уголовное право.

Кроме того, как показывает опрос ФОМ, у 61% россиян в жизни не происходило ситуаций, когда бы незнание законов принесло им вред, 29% опрошенных сказали, что такие ситуации случаются редко, а у 7% — часто. Такие ситуации в основном происходили при "общении с сотрудниками ГИБДД, при ДТП", "при возникновении проблем в трудовых отношениях", "при начислении пенсий, льгот, пособий", "при сделках с недвижимостью".