Кольца Сатурна могут скоро исчезнуть

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-05T12:26:42+03:00

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Планета Сатурн может скоро остаться без своих отличительных колец. Об этом заявили специалисты NASA, получив новые данные с аппарата «Кассини». Зонд специально был отправлен в космос для изучения этой планеты.

По словам ученого Хантера Уайта из Юго-западного института в Боулдере, частицы, из которых состоят кольца Сатурна, падают в атмосферу планеты. При этом падения не редкие, они представляют собой явление, похожее на ливень.

«Лед, капли воды и пыль движутся так быстро, что каждую секунду Сатурн "съедает" примерно 10–45 тонн материи колец», - приводит слова эксперта сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что такими темпами кольца С и D, ближе всего расположенные к телу Сатурна, могут исчезнуть совсем скоро по космическим меркам. Так, кольцо D может раствориться за 7-60 тысяч лет. С же просуществует несколько дольше — от 700 тысяч до 7 миллионов лет, передает телеканал «360».