Российский топливный союз попросил правительство разморозить розничные цены на дизтопливо

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-05T13:33:36+03:00

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Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша направил курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, с просьбой отменить действующую с июня заморозку розничных цен на дизельное топливо.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказалась копия письма.

Летом оптовые цены на дизельное топливо снижались, что играло на руку владельцам независимых АЗС. Однако сейчас летнее дизтопливо подорожалона 3%, до 50, 6 тысяч рублей за тонну, а стоимость тонны зимнего больше еще на 5 тысяч рублей.

По оценке Аркуши, сезонное подорожание в связи с переходом на зимнее топливо оптовые цены на бирже могут превысить зафиксированные розничные. Во многих регионах уже отмечен рост спроса на зимнее топливо, в то же время нефтекомпании не выполнили майское поручение правительства об увеличении продаж на внутреннем рынке.

При этом предложение дизтопливо в межсезонье традиционно ограничено: НПЗ еще не перешли полностью на производство зимних марок, а многие не имеют технологических возможностей выпускать два вида топлива одновременно.

«Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС. На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше», - отметил глава РТС.

Для того, чтобы независимые продавцы могли конкурировать с АЗС нефтекомпаний, необходимо отменить заморозку цен, подчеркнул Аркуша.

В свою очередь глава управления ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин заявил изданию, что для стабилизации цен на топливо при текущей конъюктуре необходима скорейшая корректировка налогового маневра, в том числе введение демпфирующего механизма, а также снижение нагрузки на НПЗ путем «неповышения акцизов» с 1 января 2019 года.