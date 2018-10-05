Французские власти расследуют исчезновение главы Интерпола в Китае

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-05T13:50:43+03:00

Мэн Хунвэй отправился в командировку в КНР и уже неделю не выходил на связь

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Президент Интерпола Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда из Франции в Китай 29 сентября, в связи с чем инициировано расследование.

По данным радиостанции Europe 1, о пропаже 64-летнего главы Международной организации уголовной полиции сообщила его супруга, проживающая в Лионе.

Отмечается, что она написала заявление во французскую полицию и уже дала показания судебным следователям. О целях командировки Хунвэйя ничего не сообщается.

Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году, сменив на этом посту француженку Мирей Белестрази. До этого он занимал должность министра общественной безопасности Китая.

Основной задачей Международной организации уголовной полиции (Интерпол) является объединение сил национальных правоохранительных органов стран-участниц для эффективного противодействия общеуголовной преступности. Штаб-квартира организации располагается в Лионе, Франция.