Ученые выяснили, как виноград способен предотвратить рак

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-05T14:52:37+03:00

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Специалисты из Женевского университета выяснили, что виноград обладает полезными свойствами для борьбы с раком легких. Способствуют этому пофенольное соединение ресвератрола (фитоалексина, который выделяется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов) в фрукте.

Для определения пользы винограда в борьбе с болезнью, ученые провели ряд экспериментов на лабораторных мышах. Одних животных подвергли воздействию канцерогена, находящегося в табачном дыме, других лечили ресвератролом.

Мыши были поделены на четыре группы. В первой грызунам не давали ни канцерогена, ни ресвератрола, во второй — оба вещества сразу, а еще в двух мышам давали по одному из веществ.

Во время исследований специалисты решили вводить животным ресвератрол через нос, так вещество быстрее достигало легких. Так они смогли подвердить гипотезу о пользе вещества, содержащегося в винограде.

Как оказалось, у мышей, получивших "лечение", размер опухоли сокращался в среднем на 45 процентов по сравнению с животными, не получившими ресвератрол.