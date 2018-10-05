Toyota отзовет 2,4 млн гибридных автомобилей из-за проблем с двигателем

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-05T16:21:43+03:00

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Японский концерн Toyota отзовет более 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру из-за проблем с двигателем. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

В первую очередь отзыву подлежат модели Prius 2008-2014 годов выпуска, а также хэтчбек Auris. В Японии отзовут 1, 25 млн автомобилей, в США — 830 тысяч, а в Европе — 290 тысяч: всего более 2,43 млн по всему миру.

По данным автопроизводителя, обнаруженная неисправность в редких случаях может приводить к «самопроизвольному отключению двигателя» и потере мощности. Дело в том, что в определенных ситуациях, при перегреве, компьютер не дает автомобилю переключиться в режим «безопасного отказа». Этот режим активируется при отказе гибридной системы и задействует резервную мощность, чтобы автомобиль мог съехать с дороги.

Отмечается, что информации об инцидентах, связанных с данной неисправностью, пока не поступало.