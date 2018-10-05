2018-10-05T16:22:09+03:00
Политика

Минздрав Грузии отказал российским СМИ в допуске в Центр Лугара

В лабораторию пустили лишь грузинских журналистов
Дарья ИВАШКИНА
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Центр Лугара в ГрузииЦентр Лугара в ГрузииФото: Youtube
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Минздрав Грузии отказал российским СМИ в допуске в Центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара. Причем сначала ведомство разрешило журналистам осмотреть лабораторию, однако позже изменило свою позицию.

Руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе заявил, что в Центр Лугара будут допущены лишь грузинские журналисты. При этом он подчеркнул, что данное решение является окончательным.

При этом Имнадзе пожаловался на то, что российские средства массовой информации якобы не публикуют его комментарии по поводу деятельности грузинской лаборатории. «Никто из них (российских СМИ) информацию не выпустил. Я не буду принимать участие в этом шоу, в лабораторию будут допущены лишь грузинские журналисты, решение окончательное», - приводит слова чиновника РИА Новости.

Между тем стоит отметить, что заявление Имнадзе не соответствует действительности, так как в России не раз публиковали заявления грузинских властей о работе Центра Лугара.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Минобороны России заявило, что ранее американские ученые, работающие в Центре Лугара, под видом лечения проверяли на грузинских гражданах токсичный химический препарат американской фирмы «Гилеад Сайенсиз». При этом наше оборонное ведомство выяснило, что опыты закончились трагически: в результате погибло 73 человека.

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